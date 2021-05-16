مهتم بالشؤون الأفريقية: مرتزقة أردوغان السوريين من الصعب إعادتهم لأنهم وجدوا البيئة المناسبة لممارسة نشاطاتهم الإجرامية

رأى أستاذ العلاقات الدولية والمهتم بالشؤون الأفريقية مبروك كاهي، أن الأزمة الليبية في طريق الحل والانفراج، وذلك يظهر من خلال الهدوء الذي عرفته بعد احتكام الليبيين إلى صوت العقل.

كاهي، وفي تصريحات لإندبندت عربية، قال: “إن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تقع على الدول التي جلبت المرتزقة”، مشيراً إلى أن “المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا من الصعب إعادتهم، وقد يجدون البيئة المناسبة لممارسة نشاطات إجرامية في منطقة الساحل، على الرغم من صعوبة تأقلمهم مع البيئة سواء الطبيعية أو الاجتماعية، ليبقى خطرهم قائماً”.

ولفت إلى أنه “في حال استعادة الأمن وعودة المؤسسات الدستورية المنتخبة في كل من ليبيا فتهديدها يبقى محدوداً”.

وعن استنفار الجيش الجزائري بالحدود الشرقية والجنوبية، قال: إن “التهديد ليس على الجزائر فحسب، بل كل دول المنطقة”، منبهاً أن تلك الجماعات الإرهابية والميليشيات حفظت الدرس من الاقتحام الفاشل ضد مجمّع الغاز في منطقة تيغنتورين جنوبي الجزائر على الحدود مع ليبيا سنة 2013، وهي تعلم جيداً أنه لا يمكن العبث مع القوات الجزائرية، لذا لن تفكّر في إعادة المحاولة أو حتى التفكير في عبور الحدود الجزائرية، ليبقى خطرها على الدول المجاورة”.

وختم كاهي، “الوضع يستنفر الجيش الجزائري، لكن ذلك يأتي في سياق اليقظة المطلوبة، لأن هناك مصالح استراتيجية حساسة، مثل المنشآت النفطية، والعمال الأجانب والسياح، في منطقة شاسعة مفتوحة على بعضها”.