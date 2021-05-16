عز الدين عقيل: رش المحتجين الفلسطينيين بمياه المجاري سلوك تحقيري ومنحطّ

عبر المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل عن استنكاره للممارسات الكيان الصهيوني ضد رد الفعل الشعبي الفلسطيني على عنفهم المسلح ضد العزل في قطاع غزة.

وقال «عقيل»، في منشور له عبر فيسبوك، «إن رش المحتجين الفلسطينيين بمياه المجاري الغنية بالجراثيم المسحوبة من المشافي سلوك تحقيري ولا إنساني منحط لم يسبق أحد الدولة الصهيونية إليه».

ومن جانب آخر، رفعت بلدية طرابلس، وأهالي وسكان مدينة طرابلس العاصمة، أمس السبت، علم دولة فلسطين الشقيقة وسط ميدان الشهداء تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

ويأتي ذلك في وقت يتعرّض فيه الشعب الفلسطيني لعدوان مستمر منذ أيام من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا بين مصابين وقتلى.

واستنكرت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي وطيرانه للأحياء الآهلة بالسكان في قطاع غزة بفلسطين.

وأدانت اللجنة، في بيان، اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، والاعتداءات الوحشية ضد المصلين العزل، معتبرةً ذلك إثارةً لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، محذرةً من عواقب هذه الاعتداءات.