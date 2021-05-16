مكونات فزان من «تهديد حالة الاستقرار» في الجنوب بسبب انهيار الخدمات الحياتية

حذرت مكونات منطقة فزان، من فعاليات اجتماعية وقوى أمنية وعسكرية، ونشطاء المجتمع المدني، من أن انهيار الخدمات الحياتية اليومية في الجنوب الليبي، وانعدام الخطط التنموية، يشكل تهديد خطيرا لحالة الاستقرار المنشودة لليبيا.

جاء ذلك في الإعلان الذي أصدرته مكونات منطقة فزان، أمس السبت، وأطلقوا عليه «إعلان سمنو»، وذلك في منطقة سمنو بالجنوب الغربي لليبيا.

وحذرت فعاليات فزان من «خطورة استمرار حالة التجاهل، الذي تقوم به السلطات في طرابلس» بكافة مستوياتها، فيما يتعلق باحتياجات الجنوب الليبي ومواطنيه.

وأشار إعلان سمنو إلى أن الجنوب الليبي لا يزال يضع ميزان العقل والروح الوطنية حائلاً دون اللجوء لاستخدام سبل الابتزاز من خلال قفل المنشآت الحيوية التي توجد في الجنوب وفقاً لنص الإعلان، مشيرا إلى «استخدام مناطق أخرى في ليبيا لهذا الأسلوب لتحقيق مطالبها».

وطالب المجتمعون بأن تتحرك حكومة الوحدة الوطنية بشكل سريع لاتخاذ «خطوات حقيقية وفاعلة»، لتحقيق مطالبهم المتمثلة في كل من تنفيذ خطط التنمية وإنقاذ أهل فزان عبر ممثليهم في المؤسسات المعترف بها، والمدعومة من أهل الجنوب وهي المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، عبر نائب الرئاسي موسى الكوني، ونائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح.

كذلك رفض أي قرارات تكليف فردية لشخصيات من فزان، دون الحصول على رأي ومشورة ممثلي المنطقة في السلطة الحالية، وإنجاز ملف توحيد المؤسسة العسكرية في الجنوب، وإنهاء وجود القوات الأجنبية.

كما طالب الإعلان بتفعيل الأجهزة الأمنية وحماية الحقول النفطية عبر الأجهزة الرسمية، وتقوية جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وحرس الحدود، وتوسيع عضوية اللجنة العسكرية (5+5) عبر إضافة 5 عسكريين يمثلون فزان ضمن اللجنة.

وشدد البيان على ضرورة تحرك وزارة الداخلية عبر تشكيل قوى أمنية تفرض الأمن، وتحمي المواطنين والمرافق الخدمية والطرق والبوابات بمنطقة فزان، والمضي قدماً في ملف المصالحة الوطنية، وتحقيق عودة المهجرين من مرزق وباقي المدن والمناطق، وإيلاء الأهمية لملف جبر الضرر وإعادة الإعمار.

وتأمين حكومة الوحدة الوطنية لوصول إمدادات الوقود وغاز الطهو لمستودعات مدينة سبها وكافة مناطق فزان، وتوفير مستلزمات ومواد تشغيل المراكز الطبية، ومطارات سبها وغات وتسيير الرحلات منها وإليها، وتوفير الوقود الخاص بالطائرات لتخفيف معاناة مواطني فزان.

واعتماد مبدأ اللامركزية وتفعيل دور الإدارة المحلية، بما يتعلق بتوزيع الثروات والتنكية وكل ما هو متعلق بالمشاريع والعطاءات التي تستهدف تقديم الخدمات بالمشاريع المستعجلة والتنموية الخاصة بالجنوب، والتزام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالتمثيل العادل للجنوب فيما يتعلق بتعيينات المناصب والوظائف القيادية، وقرارات الإيفاد وتمثيل ليبيا في المحافل الدولية.

وطالب المجتمعون بالإسراع في تسمية وكلاء الجنوب بالحكومة، بالتشاور مع ممثل فزان بالحكومة المهندس رمضان أبوجناح نائب رئيس مجلس الوزراء، وإشراك مكونات فزان في تفعيل قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابق ك، بتخصيص مليار دينار ليبي منطقة فزان.

وإقرار وتفعيل صندوق تنمية وإعمار فزان، والحرص على أن تكون مخصصاته كافية لتغطية كافة المدن والمنابق التي تعرضت للحروب خلال السنوات الماضية وتعاني اليوم نقص المرافق والخدمات.

واختتم إعلان سمنو بالتأكيد على التزام مكونات فزان، بوحدة ليبيا واستقرارها، وعلى مواطنتهم، ورفضهم استخدام فزان في التجاذبات السياسية وإهمالها من الحكومات المتعاقبة وصراعاتها.

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