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«الأمين»: عبيد حفتر ويتامى معمر في حالة ضيق شديد من تغريداتي عن فلسطين

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الحبيب الأمين، وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، أن مؤيدي المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وأتباع الزعيم الراحل معمر القذافي في ضيق من تغريداته حول ما يحدث في فلسطين.

وقال «الحبيب»، ‏في تغريدة عبر حسابه على تويتر، «منذ أيام وأنا أغرد عن فلسطين ويبدو أن عبيد ⁧‫حفتر‬⁩ ويتامى ⁧‫معمر‬⁩ وما بينهما من ⁧‫غلمان‬⁩ في حالة ضيق شديد وحمق بغيض وبذاءة طافحة»، حسبما وصف.

وأتبع حديثه بكلمات هجومية وساخرة بقوله: «‏‏مضياق وحفيان تعارك.. ألبس شبشب.. وين اعقالك.. مقدر ظرفك..‏ عارف داك وعارف حالك.. حفتر ومعمر واهبالك»، على حد قوله ووصفه.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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