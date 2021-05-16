وزير الصحة يتفقد بعض العيادات المجمعة في بنغازي

أجرى وزير الصحة علي الزناتي زيارة تفقدية رفقة أعضاء ديوان المنطقة الشرقية لعدد من العيادات المجمعة بمدينة بنغازي، ومن أبرزها عيادة الكيش وعيادة خالد بن الوليد اللتان تقدمان خدماتهما الطبية لشريحة كبيرة من المواطنين.

وشملت الزيارة الأقسام الموجودة في المركزين، وآلية العمل داخلهما، إلى جانب الاستماع إلى بعض المشاكل التي تعاني منها هذه العيادات.

ورافق وزير الصحة خلال هذه الزيارة ناصر الكاديكي مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي، وخلال الزيارة اطلع الوزير على التقرير السنوي لعيادة خالد بن الوليد، وأبدى استعداده لتوفير كل ما يلزمها من خدمات وقرارات من شأنها الرفع من مستوى الخدمة بها.

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