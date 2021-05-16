«قشوط»: على «مجاهدي غزة» عدم إيقاف الحرب تحت أي مسمى

طالب سليم قشوط، الناطق باسم ما تعرف «القوة الوطنية المتحركة» التابعة لمليشيات «بركان الغضب»، عناصر المقاومة الفلسطينية بعدم أيقاف الحرب ضد الكيان الصهيوني لمنحهم الفرصة لمساعدتهم.

وقال «قشوط»، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «المجاهدون في غزة أعزكم الله لا توقفوا الحرب تحت أي مسمى، باستمراركم تعطونا فرصة الدعم والمساعدة».

وفي تغريدات سابقة، الناطق باسم ما تعرف «القوة الوطنية المتحركة» التابعة لمليشيات «بركان الغضب»، بإفراغ غزة من النساء والأطفال وجعلها معسكرا كبيرا.

وقال “افرغوا غزة من النساء والأطفال واجعلوها معسكرا كبيرا وسوف تأتيكم الشعوب الإسلامية زحفا من كل فوج وصوب بإذن الله. نهاية إسرائيل 2023 إن شاء الله”.

وأضاف في تغريدة أخرى “على الشعوب الإسلامية دفع زكاة الفطر لحماية الأقصى”.

وتابع في تغريدة ثالثة “يا شبابنا في فلسطين عندكم أسلحة بين أيديكم استخدموا العبوات الحارقة والقوس والرمح والسهم”.

واستكمل في تغريدة رابعة “فرصتكم يا شباب فلسطين لغنم الدبابات والمدرعات التي يدفع بها العدو الصهيوني في غلاف غزة الحبيبة فهو صيد ثمين للمقاومة. وأن العدو الصهيوني حق مشروع للمجاهدين”.