الصغير: “البوانيس” اختيار موفق لمقر ديوان رئاسة الوزراء في فزان

أكد حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية الأسبق، أن “البوانيس” اختيار موفق لمقر ديوان رئاسة الوزراء في فزان.

وقال الصغير في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “البوانيس اختيار موفق لمقر ديوان مجلس الوزراء في فزان؛ يظل أن يكلف من هو أهل لرئاسة الديوان في فزان”.

وقام أمس السبت، نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة رمضان أبوجناح، بزيارة منطقة وادي البوانيس، رافقه عميد بلدية وادي البوانيس علي عكاشة وعدد من أعضاء المجلس البلدي البوانيس، والسيد عميد بلدية سبها المكلف إبراهيم الشاوش.

وأعلن في ختام الزيارة، تم الاتفاق على تخصيص مقر ديوان المجلس البلدي البوانيس ليكون مقر لرئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

كما أصدرت مكونات منطقة فزان من فعاليات اجتماعية وقوى أمنية وعسكرية، ونشطاء المجتمع المدني “إعلان سمنو” والذي حذر من أن انهيار الخدمات الحياتية اليومية في الجنوب الليبي، وانعدام الخطط التنموية يشكل تهديد خطير لحالة الاستقرار المنشودة لليبيا.

وتضمن إعلان سمنو الذي صدر السبت بمنطقة سمنو بالجنوب الغربي لليبيا 17 قرارا هاما، منها: “التحذير من خطورة استمرار حالة التجاهل الذي تقوم به السلطات في طرابلس بكافة مستوياتها، فيما يتعلق باحتياجات الجنوب الليبي ومواطنيه، وأن الجنوب الليبي لا يزال يضع ميزان العقل والروح الوطنية حائلاً دون اللجوء لاستخدام سبل الابتزاز من خلال قفل المنشآت الحيوية التي توجد في الجنوب وفقاً لنص الإعلان. ونوه البيان إلى استخدام مناطق أخرى في ليبيا لهذا الأسلوب لتحقيق مطالبهم”.