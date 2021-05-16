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وزارة الداخلية تبحث في مصراتة حلحلة عدد من المسائل الأمنية

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

زار وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير لامين، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة عميد محمود سعيد، مديرية أمن مصراتة، حيث قاما بعقد إجتماع بحضور مدير الأمن عميد محمد أبو بريدعة وعدد من الضباط وضباط الصف بالمديرية، لمناقشة عدد من المسائل الأمنية وكيفية حلحلتها.

وعلى هامش هذه الزيارة حضر وكلاء وزارة الداخلية مهرجان كأس “الجيد” لسباق الخيل والذي نظم بمدينة مصراتة، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، إلى جانب عدد من النواب والوزراء بالحكومة

وشارك في تأمين المهرجان العديد من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بحضور فرقة موسيقى الشرطة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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