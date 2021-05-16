قشوط: على “مجاهدي غزة” عدم إيقاف الحرب تحت أي مسمى

طالب سليم قشوط، الناطق باسم ما تعرف “القوة الوطنية المتحركة” التابعة لمليشيات “بركان الغضب”،ما أسماهم بـ “مجاهدي غزة” بعدم إيقاف الحرب وذلك لمنحهم الفرصة لمساعدتهم، دون أن يوضح شكل الدعم الذي سيقدم في الواقع، أم أنه مجرد دعم على الورق أو على مواقع التواصل.

وقال قشوط، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “المجاهدون في غزة أعزكم الله لا توقفوا الحرب تحت أي مسمى، باستمراركم تعطونا فرصة الدعم والمساعدة”.

وفي تغريدات سابقة، الناطق باسم ما تعرف “القوة الوطنية المتحركة” التابعة لمليشيات “بركان الغضب”، بإفراغ غزة من النساء والأطفال وجعلها معسكرا كبيرا.

وقال “افرغوا غزة من النساء والأطفال واجعلوها معسكرا كبيرا وسوف تأتيكم الشعوب الإسلامية زحفا من كل فوج وصوب بإذن الله. نهاية إسرائيل 2023 إن شاء الله”.

وأضاف في تغريدة أخرى “على الشعوب الإسلامية دفع زكاة الفطر لحماية الأقصى”.

وتابع في تغريدة ثالثة “يا شبابنا في فلسطين عندكم أسلحة بين أيديكم استخدموا العبوات الحارقة والقوس والرمح والسهم”.

واستكمل في تغريدة رابعة “فرصتكم يا شباب فلسطين لغنم الدبابات والمدرعات التي يدفع بها العدو الصهيوني في غلاف غزة الحبيبة فهو صيد ثمين للمقاومة. وأن العدو الصهيوني حق مشروع للمجاهدين”