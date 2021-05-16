ليبيا تُشارك في تدريب بحري عسكري في تونس

تستضيف تونس تدريباً بحرياً عسكرياً بين 16 و28 مايو قبالة الساحل الشمالي للبلاد، تُشارك به 12 دولة وهي: ليبيا ومصر والمغرب والجزائر وموريتانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا.

وبدأت الوفود المشاركة في الوصول إلى تونس أمس السبت، للمشاركة في التمرين البحري المتعدد الأطراف “فينيكس اكسبريس” الذي سيجري بالشراكة مع القيادة الأميركية في أفريقيا “أفريكوم”.

وقالت وزارة الدفاع التونسية إن التدريب سيشهد مشاركة 130 ضابطا من 12 دولة، إضافة إلى مشاركة 4 بواخر لجيش البحر التونسي و5 بواخر عسكرية أجنبية.

وحول أهداف هذا التدريب، أوضحت وزارة الدفاع أنه “يرمي إلى تدريب البحريات المشاركة على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة لمقاومة الأنشطة غير المشروعة بالبحر، وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم”.

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