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اخليل: سيف الإسلام حي وسيترشح للانتخابات

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

قال العسكري من مدينة مصراتة عقيد فرج اخليل – الذي يصف نفسه بأنه آمر سلاح المدفعية – إن سيف الإسلام معمر القذافي حي يرزق.

وأضاف اخليل في حسابه على “فيسبوك” :”سيف الإسلام معمر القذافي مازال حيًا يرزق في الزنتان ومتزوج أخت العقيد العجمي العتيري ولديه عدد اثنان من الأبناء”.

وتابع القيادي في مصراتة :”أخبرني أحد الأشخاص الموثوق بهم من الزاوية الغربية أنه ومجموعة من القيادات من المدينة زاروا سيف الإسلام”.

وأوضح اخليل :”أخبري هذا الشخص أنهم بعد أن وصلوا لمنتصف الزنتان تم ربط أعينهم وساروا مسافة تفوق سبعة كيلو متر”.

وواصل :”أكد لي أن الرجل – سيف الإسلام – بصحة جيدة وعازم على الترشح للانتخابات القادمة بدعم الجماعة الليبية المقاتلة بعد أن فقدت نصيبها حاليا وبدعم تركي قوي”.

وختم العسكري من مدينة مصراتة :”أعتقد أن الرجل سيأخذ حكم أبيه”.

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#الزنتان #الليبية_المقاتلة العجمي_العتيري سيف_الإسلام مصراتة

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