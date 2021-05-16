«الواحة للنفط»: تواصل أعمال إعادة إعمار مرافق حقل الظهرة

أكدت شركة الواحة للنفط، أنها تواصل أعمال إعادة إعمار مرافق حقل الظهرة، بالتعاون مع قسم الإنشاءات الحقلية خلال أيام العيد لإزالة المخلفات والمعدات والمحولات والكوابل المتضررة.

وقال بيان صادر عن الشركة: “ضمن مساعي لجنة الإدارة المستمرة من أجل تأهيل المرافق بمختلف المواقع تتواصل جهود فريق إعادة تأهيل حقل الظهرة بالتعاون مع قسم الإنشاءات الحقلية خلال أيام العيد لإزالة المخلفات والمعدات والمحولات والكوابل المتضررة بمحطة (DAHRA CENTRAL )”.

وأضاف “إلى جانب الشروع في صيانة أبراج نقل خطوط الجهد العالي على مسافة 30كم واستبدال وربط خطوط الجهد العالي بطول 40 كم بين محطة القطار وحقل الظهرة، وتأتي هذه الأعمال تباعاَ لحين إكمال عمليات رفع الأنقاض والمواد المتضررة وتهيئة المواقع للبدء في الصيانة وتوفير الطاقة الكهربائية لمرافق الحقل”.

وتابع “يعمل قسم الإنشاءات الحقلية على استكمال التجهيزات للشروع في تغيير فواصل الإنتاج من محطة الظهرة (PL5_8) إلى محطة الظهرة (PL7_2) والعمل جاري لتركيب فاصل الإنتاج (Separator) في محطة الظهرة PL5_1، حيث تتكاثف الجهود من أجل تغيير خط نقل للنفط الخام بين المحطات يبلغ طوله 5 كم تمهيدا لوضع المحطات على الإنتاج”.

وقال رئيس فريق مشروع تأهيل الحقل، صلاح مرعي: “نثمن جهود فرق الإنتاج والصيانة وقسم الإنشاءات الحقلية على الرغم من قلة الإمكانيات والظروف التي يمر بها القطاع وما تم تحقيقه اليوم هو نتاج عمل دؤوب، وجهد جماعي ساهم في عودة الحياة والخدمات الأساسية لمرافق الحقل واستمرار العمل لإعادة تأهيل الشبكة الداخلية بحقول الامتياز وربطها بالشبكة العامة للشركة”.

واستكمل مرعي “التهيئة وتطوير البنى التحتية والمحطات والمعدات السطحية لوضعها علي الإنتاج وما تم تحقيقه بعناصر وطنية شابة مدعاة للفخر والاعتزاز لكافة ابناء هذا الوطن وأهنئ جميع زملائي بفريق إعادة تأهيل حقل الظهرة وأقسام الإنتاج والصيانة والخدمات والهندسة وكذلك ضباط وأفراد حرس المنشآت النفطية بعيد الفطر المبارك و تقبل الله أعمالهم الجليلة وجعلكم ذخرا لهذا الوطن”.