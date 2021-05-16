السودان وتشاد يبحثان ترتيبات نزع سلاح وتسريح مليشيات البلدين الموجودة داخل ليبيا

ليبيا – بحث السودان وتشاد أمس السبت ترتيبات نزع سلاح وتسريح مليشيات البلدين الموجودة داخل الأراضي الليبية بعد استقرار الأوضاع فيها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي في الخرطوم مع مبعوث المجلس العسكري الانتقالي في تشاد عبد الكريم إدريس، وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية.

وذكر بيان للخارجية السودانية، أن اللقاء ناقش التحديات التي تواجه البلدين، لا سيما ترتيبات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للمليشيات السودانية والتشادية الموجودة داخل الأراضي الليبية، وذلك بعد استقرار الأوضاع فيها وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية