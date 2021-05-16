ليبيا

بوابة افريقيا-وكالات |

16 May, 2021

أعلن القيمون الدينيون في المغرب، عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان غدا يوم الإثنين 17 ماي ،على الساعة 10 صباحا، وامام المجلس العلمي الأعلى بالرباط، وذلك للمطالبة بتحقيق لائحة من المطالب منها الإبقاء على شهادة التزكية الخاصة بهم سارية المفعول، وإدماجهم في القطاع العام، وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي، وإعادة إدماج القيمين الدينيين الذين “عزلتهم الوزارة ورد الاعتبار لهم، مع العلم أن فيهم أئمة وخطباء وعلماء أكفاء في المستوى العالي”.

ويطالب القيمون الدينيين ،بحسب بلاغ لهم ،بضمان حياة كريمة ، والحفاظ على الموروث الثقافي الخاص بنظام المشارطة، من غير تدخل الجمعيات أو غيرها في شؤون القيمين الدينيين والحق في السكن الوظيفي، والحق في المشاركة التعاضدية العامة، والتعويض عن فقدان الشغل، واستفادة أبناء القيمين الدينيين من التعويضات الضرورية، والحق في العطل الدينية والوطنية، والإعفاء من المقابلة والامتحان لمن حصل منهم على شهادة التزكية.

ويعتبر القيمون، أنهم الأكثر تضررا من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لأنهم “محرومون من كل الضمانات المهنية، ومعرضون للشطط في استعمال السلطة” وبأجرة هزيلة “لا تتعدى 500 درهم في الشهر للمؤذن و 400 درهم للخطيب”.