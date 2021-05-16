ليبيا الان

الكوني: غلق مستشفى أوباري «فاجعة وجريمة» يجب التحقيق فيها من النائب العام

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي عن غضبه ورفضه الشديدين لغلق مستشفى أوباري، واصفا الأمر بالفاجعة والجريمة التي يجب أن يحقق فيها النائب العام.

وقال «الكوني»، في تغريدة له عبر تويتر: «مستشفى أوباري المُجهز بأحدث المعدات، بسعة ١٢٠سريرا و٦٠ موظفا، مغلق لافتقاره للكوادر الطبية، إنها فاجعة، وجريمة يجب أن تُرفع للنائب العام، يُشارك فيها الجميع».

وتساءل قائلا: «من مسؤولي الحكومة المركزية، إلى المحلية. من يراقب؟ من يسمح بهذا العبث؟ أمام معاناة الناس، وافتقارهم لأبسط الخدمات الطبية؟».

 

الوسوم

مستشفى أوباري

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك