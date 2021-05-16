الزناتي: كافة اللقاحات المعتمدة ضد وباء كورونا آمنة وعلى الليبيين الحصول عليها

ليبيا – أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي أن كافة اللقاحات الستة المعتمدة للتطعيم ضد وباء كورنا تعد آمنة، رغم اختلاف درجة الفاعلية الخاصة بها.

تأكيد الزناتي جاء في كلمته خلال مشاركته في ندوة خاصة بالوباء وجرعات اللقاح الخاصة بها تابعت مجرياتها صحيفة المرصد، وفيها أشار إلى أن بعض اللقاحات تحتاج لجرعة أو اثنتين بفارق زمني متفاوت، داعيًا المواطنين إلى التسجيل سريعًا في منظومة جرعات التطعيم، فاللقاح بمضاعفاته الخفيفة أفضل من كورونا.

وأضاف الزناتي: إن اللقاحات شأنها شأن الأدوية، وبعضها له مضاعفات جانبية مثل احمرار مكان الوخزة أو تورمها قليلًا وارتفاع درجة الحرارة وصداع وشعور بالإرهاق والتعب. مبينًا أنها جميعًا نتيجة رد فعل الجسم وتكوينه أجسام مضادة دائمة الحركة بالجهاز المناعي، ما يولد انفعالات انعاكسية وجانبية متفاوتة من لقاح لآخر.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية