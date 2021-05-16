تكتل فزان النيابي: نتطلع لدور أكبر للولايات المتحدة في ليبيا

أعرب تكتل فزان النيابي عن تطلعه لدور أكبر وأهم للولايات المتحدة في ليبيا من أجل بلاد موحدة ومزدهرة ومستقرة.

وهنأ تكتل فزان النيابي في بيان له ريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة في ليبيا بتعيينه مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى ليبيا بالإضافة لعمله كسفيرا للولايات المتحدة.

وأكد التكتل أنه يقدر الجهود التي بذلها نورلاند طيلة الأشهر الماضية لمساعدة الأطراف الليبية على إيجاد حل سياسي للصراع في ليبيا ووقف إطلاق النار وفتح الطريق وإخراج المرتزقة وصولا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر.