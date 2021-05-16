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«الأرصاد الليبية»: ارتفاع تدريجي في الحرارة وتصل في الجنوب إلى 41 درجة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استعرض المركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد والمتوقع خلال ثلاثة الايام المقبلة، اعتبارا من اليوم الأحد 16 / 05 / 2021 م.

وقال بيان صادر عن المركز: “يبقى الطقس مستقر هذا اليوم على معظم مناطق ليبيا، بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد على أغلب مناطق الشمال”.

وأضاف “درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي تتراوح ما بين (27 – 35) مْ وتتراوح على مناطق الشمال الشرقي ما بين (20-28) مْ وعلى مناطق الجنوب والوسط ما بين (34-41) مْ وتسجل ارتفاع على مناطق الشمال خلال اليومين القادمين”.

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«الأرصاد الليبية» الطقس درجات الحرارة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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