شركة الكهرباء تعلن عدم طرح الأحمال لليوم الخامس على التوالي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنه لا طرح للأحمال في كل من الجناحين الغربي والجنوبي اليوم السبت.

كما أعلنت الشركة في بيان اليوم، أنه لا طرح للأحمال أيضا في الجناح الشرقي.

وبذلك تستمر الشركة في عدم طرح الأحمال لليوم الخامس على التوالي.

وحدث إظلام تام على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية عدة مرات خلال الفترة الماضية، وهو ما دانه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، معتبرا أنه انقطاع «غير مبرر» و«حدث بفعل فاعل»، معلنا رفع ملف بالخصوص إلى النائب العام.



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