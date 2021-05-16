ليبيا الان

“التعليم” تستأنف الدراسة بعد انتهاء عطلة نصف السنة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية في منشور لها على المنصة الإعلامية عن استئناف الدراسة بعد انتهاء عطلة نصف السنة الدراسية.

ونبهت الوزارة أولياء أمور التلاميذ والمعلمات والمعلمين وكافة الموظفين بقطاع التعليم بأن يوم غد الاثنين الموافق للسابع عشر من شهر مايو الجاري هو أول يوم دراسي.

وطالبت وزارة التعليم الجميع بالالتزام بالحضور في الموعد المحدد لضمان سير العملية التعليمية.

وتوقفت الدراسة خلال الأشهر الماضية مراراً بسبب تردي الوضع الوبائي في البلاد إثر تفشي فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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