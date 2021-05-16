الفيتوري: الدول الأوروبية ترسم مسارات تعاملها مع الأزمة الليبية عن طريق المبعوث الأممي كوبيش

ليبيا – أكد الباحث السياسي إبراهيم الفيتوري أن هناك فصائل سياسية بات واضحًا للجميع أنها تحاول إسقاط العملية السياسية في البلاد.

الفيتوري أشار في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن الأمم المتحدة بصفتها الراعي الرسمي للمصالحة الوطنية كان لا بد أن تقف أمام مسؤوليتها لدحض هذه المحاولات.

ولفت إلى أن الجولات التي يقوم بها كوبيش الآن قد تكون ورقة الضغط الأكبر على القوى السياسية الساعية لعرقلة المسار السياسي في البلاد.

وأكد أن كوبيش أصبح يلمس نوايا بعض الفصائل السياسية والميليشيات بشأن وضع عراقيل وأزمات واستخدام قوة السلاح لفرض بعض الأمور، وذلك بغرض إفشال الحوار والمصالحة الوطنية.

وأوضح أن البيان الأخير لخمس دول أوروبية والولايات المتحدة بشأن حتمية إجراء الانتخابات، قد يكون نتاج هذه المباحثات والجولات التي يقوم بها كوبيش، إذ شدد البيان على ضرورة إجراء الانتخابات والتمسك بالعملية السياسية والمسار الذي حددته مخرجات الحوار الوطني.

كما تابع: “كوبيش همزة الوصل بين ليبيا والعالم الخارجي، وأن الدول الأوروبية ترسم مسارات تعاملها مع الأزمة السياسية في ليبيا عن طريقه”، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي أدرك الآن نوايا البعض تجاه المصالحة، الأمر الذي استدعى منه ضرورة التحرك للضغط لتنفيذ مخرجات الحوار والمصالحة.

وأكد أن التغييرات التي طرأت على السياسية الأميركية مؤخرًا تجاه ليبيا بعد إعطاء صلاحيات أكبر لسفيرها وإقرار قانون “استقرار ليبيا” قد تكون بتنسيق وطلب من كوبيش.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية