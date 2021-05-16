صندوق النقد العربي: التطورات الإيجابية المتوقعة في ليبيا ستحفز النشاط الاقتصادي خلال العامين 2021 و2022

أكد صندوق النقد العربي في تقرير صادر عنه الجمعة نشرته وكالة الأنباء الليبية “وال” السبت وجود ضغوط متزايدة على الدينار الليبي أمام سلة العملات الأجنبية.

وأشار التقرير الذي تابعت صحيفة المرصد ما ورد فيه من معلومات إلى أن مرد هذه الضغوطات هو توقف إنتاج وتصدير النفط لما يزيد عن 8 أشهر، وما نتج عنه من انخفاض في الإيرادات المالية التي تمثل المصدر الرئيس للنقد الأجنبي، ما انعكس سلبًا على احتياطات هذا النقد.

وأضاف التقرير: إن انخفاض عرض العملات الأجنبية قياسًا بالطلب ولد مزيدًا من الضغط على سعر صرف الدينار أمام هذه العملات، ما قاد لارتفاع الأسعار محليًا، وتسجيل معدلات تضخم بلغت 8% لأول مرة منذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي في سبتمبر من العام 2018.

وأوضح التقرير أن هذه الضغوط كانت الدافع لصدور قرار المصرف المركزي في طرابلس أواخر العام2020 بتعديل سعر صرف الدينار بداية من الـ3 من يناير الماضي، ليكون الدولار الواحد بقيمة 4 دنانير و480 درهمًا. مبديًا تفاؤلًا بتحقيق الاقتصاد الليبي نموًا حقيقيًا خلال العامين 2021 و2022.

وأرجع التقرير هذه التفاؤل لتوقعات بالتغلب على عدد من التحديات السياسية والاقتصادية، وأهمها تحسن الأوضاع الداخلية وتبني إصلاحات داعمة لتوحيد سعر الصرف وعودة الإنتاج النفطي وإمكانية زيادته إلى مستوى مليون 200 ألف برميل في العام الجاري، ومليون 400 ألف خلال العام 2022.

وأضاف التقرير: إن هذه التطورات الإيجابية المتوقعة في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم أوضاع التشغيل خلال العامين الجاري والمقبل ستؤدي لزيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة، مع إمكانية توحيد المؤسسات السيادية، وهو ما سيدعم النمو ويحسن الأوضاع الداخلية ويرفع القدرة الإنتاجية والتصديرية لقطاع النفط.

ووفقًا للتقرير فإن كل هذا سيرافقه إعادة تقييم سياسة التشغيل في القطاع العام وترشيد الإنفاق الحكومي، لا سيما في بند الأجور وإصلاح منظومة الدعم، متوقعًا انخفاض التضخم في العامين الحالي والمقبل قياسًا بأعوام خلت استنادًا لفرضية تحسن الأوضاع داخليًا واقتراب معدلات تصدير النفط لنظيرتها قبل العام 2011.