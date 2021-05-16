إصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين بسوق الجمعة في طرابلس

أكدت مديرية أمن طرابلس، إصابة خمسة أشخاص جراء حادثين مروريين منفصلين حدثا في نفس التوقيت في سوق الجمعة؛ نتيجة «السرعة الجنونية».

ووقع الحادث الأول بين مركبتين في طريق السبعة ونتج عنه إصابتين، فيما تسبب الحادث الثاني في ثلاث إصابات بسيطة ووقع تحت جسر جامع الصقع بين ثلاث مركبات، حسب ما نشرت المديرية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

والسبت أيضا، أكدت مديرية أمن طرابلس وقوع حادث مروري مروع لسيارة «هونداي»، إثر ارتطامها في السياج الفاصل بطريق السريع تحديدًا فوق جسر الجامعة، مشيرة إلى نجاة السائق من الموت، وأرجعت السبب في الحادث إلى قيادة السيارة بـ«سرعة جنونية».