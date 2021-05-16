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“معتوق” يفتح ملف “الهجرة” في أولى زياراته لسبها

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تصدر ملف أزمة الهجرة غير الشرعية أجندة الزيارة الأولى لوزير الدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية، اجديد معتوق، إلى بلدية سبها.

وناقش الوزير مع عميد بلدية سبها المكلف إبراهيم حامد الشاوش، ومسؤولي جهاز الحرس البلدي ومديرية الأمن، مستجدات الأوضاع الأمنية خاصة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية.

وتفقد الوزير خلال الزيارة مديرية أمن سبها كما اطلع على المبنى الذي تم تخصيصه من قبل بلدية سبها لمكتب التحري وجمع المعلومات بجهاز الهجرة غير الشرعية في المنطقة الجنوبية وذلك للوقوف على العراقيل والمعوقات وكيفية سير العمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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