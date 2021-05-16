الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى شهداء مصر في ليبيا

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأحد، 15 مايو، بالذكرى الثالثة لعودة رفات شهداء مصر بليبيا، كما يطلق عليهم شهداء الإيمان والوطن.

وللعام الثاني على التوالي نظرا لظروف الإجراءات الاحترازية في ظل وباء كورونا، قرر الأنبا بفنتيوس، مطران سمالوط، ايقاف الأمسيات الروحية التي كانت تتم في هذا الوقت من كل عام، احتفالا بذكرى الشهداء، والاكتفاء فقط بصلاة راعي كنيسة قرية العور بسمالوط، القس ابيفانيوس يونان، وعدد من الشمامسة لذكرى الشهداء نظرا لظروف الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا.

وقال عدد من أهالي الشهداء، إن كورونا تحرمنا أيضا هذا العام، من الاحتفال بأبنائنا الشهداء، ولكن عزائنا أن المزار الذي يحوي جثامينهم ورفاتهم مازال مفتوح