ليبيا تشارك تدريباً بحرياً عسكرياً في تونس ضمن 12 دولة

أخبارليبيا24

تشارك ليبيا تدريباً بحرياً عسكرياً تستضيفه تونس متعدد الأطراف من 16 إلى 28 مايو الجاري على طول السواحل الشمالية للبلاد.

وذكرت سبتونيك الروسية أنه سيكون هذا التدريب بالشراكة مع القيادة الأمريكية لأفريقيا وبمشاركة 4 بواخر عسكرية تابعة لجيش البحر و 5 بواخر عسكرية أجنبية و130 ضابطًا ينتمون لـ 12 دولة.

والدول المشاركة في هذه التدريبات هي الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا.

وتهدف التدريبات المتقدمة لفرق الطلائع البحرية والقوات الخاصة إلى تدريب البحريات المشاركة على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة لمقاومة الأنشطة غير المشروعة في البحر وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم.

وبدأت الوفود المشاركة في الوصول إلى تونس أمس السبت، للمشاركة في التمرين البحري المتعدد الأطراف “فينيكس اكسبريس” الذي سيجري بالشراكة مع القيادة الأميركية في أفريقيا “أفريكوم”.