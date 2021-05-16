«أبو جناح» يزور مراقبة التربية والتعليم بالقرضة الشاطئ

قام نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبو جناح صباح، اليوم الأحد، بزيارة مراقبة التربية والتعليم بالقرضة الشاطئ.

وجدد أبو جناح خلال الزيارة حرصه على دعم المعلم والعملية التعليمة، لما لها من دور كبير في المساهمة في عملية التنمية وتقدم المجتمع.

وكانت وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية، قد أكدت أمس السبت عزمها استئناف الدراسة، اعتبارا من غد الاثنين، لتنتهي بذلك إجازة نصف العام.

قالت الوزارة في إفادة على حسابها بموقع فيسبوك أمس: “للسادة أولياء أمور التلاميذ والمعلمين والمعلمات وجميع موظفي التعليم بأن يوم الاثنين الموافق 17-5-2021 أول أيام استئناف الدراسة بعد انتهاء عطلة نصف السنة الدراسية”.

وأضافت وزارة التعليم بحكومة الوحدة “نطلب من الجميع الالتزام بالحضور في نفس المواعيد”.