الكوني: مايحدث في مستشفى أوباري جريمة يجب أن تُرفع للنائب العام

قال عضو المجلس الرئاسي ” موسى الكوني ” إن الوضع المزرى وحالة العبث والإهمال بمستشفى اوباري المغلق يشكل فاجعة، وجريمة يجب أن ترفع للنائب العام.

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وحمل ” الكوني ” في تغريدة نشرها على صفحته في تويتر المسؤولية فيما وصل اليه الوضع في هذا المستشفى المُجهز بأحدث المعدات، بسعة (120) سرير للجميع بما فيها مسؤولي الحكومة المركزية، إلى المحلية، متسائلا من يراقب من يسمح بهذا العبث أمام معاناة الناس، وافتقارهم لأبسط الخدمات الطبية؟

وقال ” الكوني ” في تغريدته (مستشفى اوباري المُجهز بأحدث المعدات، بسعة (١٢٠) سرير، و(٦٠) موظف، مغلق لافتقاره للكوادر الطبية – إنها فاجعة، وجريمة يجب أن تُرفع للنائب العام، يُشارك فيها الجميع من مسؤولي الحكومة المركزية، إلى المحلية. من يراقب؟ من يسمح بهذا العبث؟ أمام معاناة الناس، وافتقارهم لأبسط الخدمات الطبية؟)