مؤسسة النفط: تسليم معدات طبية لبلديتي زوارة ورقدالين

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد معدات وأجهزة طبية لصالح مستشفى زوارة البحري ومستشفى رقدالين القروي.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المعدات شملت أجهزة التنفس الصناعي الخاصة بحديثي الولادة، أجهزة مراقبة الوظائف الحيوية، جهاز تخدير، أجهزة موجات فوق الصوتية، جهاز الإيكو الخاص بالقلب، جهاز قياس نبض الجنين بالإضافة إلى معدات وأجهزة طبية أخرى وكذلك أجهزة تنظيم التيار الكهربائي الخاص بقسم الأشعة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن تسليم المعدات الطبية جرى تحت مظلة برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات الاجنبية العاملة في ليبيا وبرعاية من شركة ايني الايطالية.

وحضر مراسم التسليم والاستلام عن بلدية زوارة كلا من عميد البلدية حافظ بن ساسي، وعضو المجلس البلدي انور ابو الشواشي ومدير الشؤون الطبية بالمستشفي أبوزيد عريبي وعن بلدية رقدالين النائب ميلود الأسود وعميد بلدية رقدالين على عبد الصمد ومدير مستشفى رقدالين عصام هرم وعن ادارة التنمية المستدامة علي كريدان ، وعن شركة إيني شمال أفريقيا زياد الشنطة ، وعن شركة مليته فؤاد الغنودي وكذلك بعض المختصين بالبلديات المذكورة.