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ميناء الخمس يستقبل 5601 طن من الإسمنت المكيس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبلت أرصفة ميناء الخمس البحري سفينتين إحداهما تحوي آلاف الأطنان من الإسمنت المكيس، والأخرى تحوي بضائع وسلع متنوعة.

وبحسب بيانات الشركة الليبية للموانئ، فقد وصلت السفينة قراكي أي التابعة للوكيل الملاحي الشرق وعلى متنها 5600 طن من الإسمنت المكيس، إضافة لوصول السفينة إي أف إلدير التابعة للوكيل الملاحي أمواج ليبيا وعلى متنها374 حاوية بضائع وسلع مختلفة.
وتشهد الموانئ الليبية كافة خلال هذه الأيام حركة ملاحية نشطة برسو عديد السفن على أرصفتها والمحملة بالحبوب المختلفة والبضائع المتنوعة والسيارات ومواد البناء

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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