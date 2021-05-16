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العرفي: اختيار المناصب السيادية سيكون بالمحاصصة وفق مخرجات بوزنيقة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن اللجنة المشكلة من ما يسمى المجلس الأعلى للدولة قاربت على الانتهاء من فرز المترشحين لشغل المناصب السيادية.

وأضاف “العرفي”، في تصريحات صحفية، أن اختيار المناصب السيادية سيكون بالمحاصصة وفق مخرجات بوزنيقة.

وأوضح عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب أنه سيتم فتح باب تقديم الطعون للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ، مشيرا إلى أن جلسة النواب ستعقد الأسبوع المقبل، وستخصّص للميزانية والمناصب السيادية معا.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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