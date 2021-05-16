وزير الصحة يتفقد عدد من العيادات المجمعة ببنغازي

تفقد علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، عدد من العيادات المجمعة بمدينة بنغازي، التي تقدم خدماتها الطبية لشريحة كبيرة من المواطنين.

وشملت الزيارة التي رافق الوزير فيها، أعضاء ديوان المنطقة الشرقية، الأقسام الموجودة بعيادتي الكيش وعيادة خالد بن الوليد، وآلية العمل داخلهما، إلى جانب الاستماع إلى بعض المشاكل التي تعاني منها هذه العيادات.

ورافق وزير الصحة خلال هذه الزيارة ناصر الكاديكي مدير ادارة الخدمات الصحية بنغازي والذي شكر الوزير وقدر مجهوداته التي يقوم بها من أجل تقديم رعاية صحية اولية ومناسبة للمواطنين.

وخلال الزيارة اطلع الوزير على التقرير السنوي لعيادة خالد بن الوليد، والتي سيقوم خلال الأيام القادمة بتوفير كل ما تلزمه من خدمات وقرارات من شأنها الرفع من مستوى الخدمة بها.