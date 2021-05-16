«السايح»: انتهاء الاستعدادات للانتخابات 15 يونيو المقبل

أبدى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح توقعه بأن تنتهي المفوضية من التحضير والاستعداد للانتخابات في 15 يونيو القادم.

وقال «السايح» في تصريحات صحفية أن عملية التنفيذ للاستعدادات اللازمة ستكون في الأول من يوليو بالشروع في عمليات توريد مواد ومعدات الاقتراع.

كما توقع إجراء الانتخابات في موعدها بسبب توافق معظم الأطراف المحلية والدولية على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي كما هو مقرر.

وأوضح السايح أن دعم حكومة الوحدة الوطنية يتوقف على اعتماد الميزانية، وقال إنه حال اعتمادها ستدعم الحكومة متطلبات المفوضية والعملية الانتخابية من قبل الوزارات والهيئات التابعة لها.

مشيرا إلى أن عددا من مسؤولي الحكومة أبدوا استعدادهم للمساهمة في نجاح الانتخابات القادمة.