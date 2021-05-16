«دغيم»: أتمنى ألا يكون صمت عقيله صالح عن أحداث فلسطين وجود علاقات له مع إسرائيل

أبدى عضو مجلس النواب، زياد دغيم، استغرابه من صمت رئاسة مجلس النواب وكذلك المرشحين المحتملين لرئاسة ليبيا نهاية السنة عن المجازر الإسرائيلية بالشعب العربي الفلسطيني.

وقال دغيم في تصريح خاص لـ«الساعة 24»: “لكل أطراف الصراع اليوم والمرشحين المحتملين للرئاسة غدا ناطق وصفحات تتكلم عن كل شيء، إلا هذا الحدث العظيم”.

وأضاف عضو مجلس النواب “أمر غريب ومريب؛ أتمنى ألا يكون تفسيره علاقات سرية مع إسرائيل أو لوبيات صهيونية”.

يأتي ذلك في وقت يتعرّض فيه الشعب الفلسطيني لعدوان مستمر منذ أيام من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا بين مصابين وقتلى.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، قد استنكرت استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي وطيرانه للأحياء الآهلة بالسكان في قطاع غزة بفلسطين.

وأدانت اللجنة، في بيان، اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، والاعتداءات الوحشية ضد المصلين العزل، معتبرةً ذلك إثارةً لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، محذرةً من عواقب هذه الاعتداءات.