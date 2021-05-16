شركة الواحة: تواصل أعمال إعادة تأهيل مرافق حقل الظهرة

أعلنت شركة الواحة للنفط تواصل جهود فريق إعادة تأهيل مرافق حقل الظهرة بالتعاون مع قسم الإنشاءات الحقلية خلال أيام العيد لإزالة المخلفات والمعدات والمحولات والكوابل المتضررة بمحطة DAHRA CENTRAL إلى جانب الشروع في صيانة أبراج نقل خطوط الجهد العالي على مسافة 30كم واستبدال وربط خطوط الجهد العالي بطول40 كم بين محطة القطار وحقل الظهرة.

وبينت شركة الواحة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال الصيانة تتواصل لحين إكمال عمليات رفع الأنقاض والمواد المتضررة وتهيئة المواقع للبدء في الصيانة وتوفير الطاقة الكهربائية لمرافق الحقل.

وأوضحت شركة الواحة أن قسم الإنشاءات الحقلية يعمل على استكمال التجهيزات للشروع في تغيير فواصل الإنتاج من محطة الظهرة (PL5_8) إلى محطة الظهرة( PL7_2) مبينة أن العمل جاري على تركيب فاصل الإنتاج (Separator ) في محطة الظهرة PL5_1 حيث تتكاتف الجهود من أجل تغيير خط نقل للنفط الخام بين المحطات يبلغ طوله 5كم تمهيدا لوضع المحطات علي الإنتاج .

وقال رئيس فريق مشروع تأهيل الحقل صلاح مرعي أن الصيانة نتاج عمل دؤوب، لعودة الحياة والخدمات الأساسية لمرافق الحقل مشيرا إلى استمرار العمل لإعادة تأهيل الشبكة الداخلية بحقول الامتياز وربطها بالشبكة العامة للشركة كذلك التهيئة وتطوير البنى التحتية والمحطات والمعدات السطحية لوضعها على الإنتاج.