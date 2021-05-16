تسجيل 231 إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا و3 وفيات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 231 إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا أمس السبت، و499 حالة شفاء و3 وفيات.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن المختبرات المرجعية التابعة سلمت 1863 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 1632 عينة، فيما تأكدت إصابة 231 حالة منها 210 جديدة و21 مخالطة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بكورونا في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 181 ألفا و410 حالات، تعافى منها 168 ألفا و128 حالة، وتم تسجيل 3088 وفاة، بينما مازالت 10 آلاف و194 حالة نشطة حتى الآن.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا