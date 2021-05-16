“الأرصاد”: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من اليوم الأحد.

وأشار المركز في الملخص العام إلى أن الطقس سيبقى مستقرا هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا، بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا من يوم غد على أغلب مناطق الشمال.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شرقية فجنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الثلاثاء على الساحل الممتد من (رأس أجدير حتى الخمس) إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27 – 32) مْ على المناطق الساحلية، وتكون ما بين (33- 36) مْ على الداخل ، وتسجل ارتفاعا يوم غد وقد تصل إلى (42) مْ على بعض المناطق الداخلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 -28) مْ علي مناطق الساحلية ، وتكون ما بين (32-35) مْ على جالو والجغبوب وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور سحب عالية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-41) مْ ولا تتجاوز هذا اليوم على الجفرة والحمادة (34) مْ وتسجل ارتفاعا يوم غد على هذه المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

•الطقس: السماء صافية مع ظهور بعض السحب.

•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما قد تسبب إثارة الأتربة والرمال.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-40) مْ وتسجل انخفاضا يوم غد.

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