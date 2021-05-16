السايح: التحضير للانتخابات ينتهي في 15 يونيو القادم

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليومو الأحد، إنه من المتوقع أن تنتهي المفوضية من التحضير والاستعداد للانتخابات في 15 يونيو القادم.

السايح، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “أنهم سيمرون بعد ذلك إلى التنفيذ في الأول من يوليو والشروع في عمليات توريد مواد ومعدات الاقتراع، متوقعا إجراء الانتخابات في موعدها بسبب توافق معظم الأطراف المحلية والدولية على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي كما هو مقرر”.

وأوضح السايح أن دعم حكومة الوحدة الوطنية يتوقف على اعتماد الميزانية، مؤكداً أنه في حال اعتمادها ستدعم الحكومة متطلبات المفوضية والعملية الانتخابية من قبل الوزارات والهيئات التابعة لها.

وأشار إلى أن مع عددا من مسؤولي الحكومة أبدوا استعدادهم للمساهمة في نجاح الانتخابات القادمة.