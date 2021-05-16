مُطالبًا بانسحابهم.. غوتيريش: المرتزقة السوريين والأتراك لا يزالون ينشطون في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الانتقال السلس للسلطة إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، التي تولت مهامها في مارس الماضي، يجدد الأمل في إعادة توحيد ليبيا ومؤسساتها من أجل سلام دائم.

غوتيريش، وفي تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، نقلته وكالة “أسوشيتد برس”، أضاف: “أن التقدم يجب أن يستمر على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية للسماح بإجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد أن “المرتزقة السوريين والأتراك لا يزالون ينشطون في ليبيا، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي، داعيا إلى انسحابهم ووضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”، على حد قوله.