مجلس الأعمال التركي الليبي: نستهدف رفع الصادرات التركية إلى ليبيا لـ10 مليارات دولار سنويًا

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية مرتضى قرنفيل، إن اهتمام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بالمستثمرين الأتراك، انعكس إيجابيًا على أرقام التبادل التجاري بين البلدين.

وذكر في تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية، أن الفرص متاحة في ليبيا للاستثمارات السريعة في بعض القطاعات، مثل الطاقة، والصناعات الدفاعية، والمواد الغذائية، وإعادة التدوير.

وأكد “قرنفيل” أنهم يهدفون لرفع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا، إلى 10 مليارات دولار سنويًا، مشددًا أن بلوغ هذا الرقم ليس بالأمر الصعب