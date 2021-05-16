مُعلمو بلدية شحات: لا دراسة لحين تضمين القانون رقم 4 في الميزانية الجديدة.. كفاكم استهتار واحتقار

حذر معلمو بلدية شحات بالدخول في إضراب عام وشامل، معلنين إيقاف الدراسة حتى تتم تنفيذ مطالبهم والتي منها أن يتضمن القانون رقم 4، الميزانية الحالية.

معلموا شحات وفي مقطع مرئي لهم، قالوا: “نحن المعلمون والمدراء والعاملون بالقطاع التعليمي ببلدية شحات نعلن لجميع المسؤولين ونحملهم مسؤولية الكاملة جميعهم دون استثناء، بعد أن أنكروا على المعلم حقه المشروع في العيش الكريم أسوة بالأخرين، ولم يلتفتوا إلى حال المعلم السقيم وإلى دوره العظيم في بناء الأجيال والأمة”.

وأكملوا: “بعد أن أتيحت جميع السبل أمام المسؤولين لتوفير ميزانية ضخمة وإنهاء حالة الانقسام وغياب الأعذار عليه فإننا نعلن توقف الدراسة وغلق جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة حتى يتضمن القانون رقم 4 الميزانية الحالية المزمع رصدها خلال منتصف هذا العام، كما سندخل في إضراب عام وشامل”.

كما طالبوا بصرف علاوة التدريس عن الأعوام الماضية للمعلمين، مضيفين: “نؤكد على التأمين الصحي لكافة العاملين بقطاع التعليم، كما نؤكد على وقوفنا خلف النقابة العامة للمعلمين ونثني على دورها وعملها الدؤوب في المطالبة بحق المعلم المسلوب والمنهوب”.

وأردفوا: “في حالة عدم اعتراف أي حكومة بحق المعلم في تنفيذ قانونه الصادر من جهة تشريع رسمية لسنة 2015م وإصدار حكم المحكمة بتنفيذه لسنة 2021م فإن جماهير المعلمين، لن تعترف بهذه الحكومة”.

وأضافوا أن المعلم يدق أجراس الخطر، متابعين: “المعلم يحذركم، التعليم في خطر، مصير أبنائكم في خطر ما لم ينظر للمعلم بعين الاعتبار والأهمية، كفاكم استهتار واحتقار وغض الطرف وعدم المبالاة، والتي سيحصد المجتمع بأكمله ثمن هذا التواطؤ بحق المعلم، وليعلم الجميع بأن شعارنا من الآن هو لا دراسة حتى تنفيذ القانون”.