الشكري: 24 ديسمبر القادم سنختار كبيرنا

استعان محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب، محمد الشكري، بالمثل الدارج “اللي ماعنداش كبير يشريله كبير” للتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها واختيار “رأس واحد” يقود البلاد، من أجل إنهاء الفوضى السياسية وتعدد السلطات وتداخل مهامها.

الشكري، وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد على 24 ديسمبر القادم كموعدٍ للانتخابات، قائلا: “24 ديسمبر القادم سنختار كبيرنا”.

وأضاف: “ياسر من نصف الطياب”، في إشارة لرفضه الحلول غير الناضجة أو الحلول التلفيقية والانتقالية.