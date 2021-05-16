اجتماع موسع في سرت لمناقشة “التعويضات” وتخصيص قطعة أرض لـ “الصحة”

احتضنت بلدية سرت، اليوم، اجتماعا موسعا ضم عضو مجلس النواب زايد هدية وعميد البلدية مختار المعداني وعضو المجلس البلدي غيث اوحيده ووكيل البلدية خميس محمد.

كما شارك في الاجتماع، مدير مكتب المشروعات بالبلدية امحمد علي و مدير مكتب السجل العقاري مفتاح ابوشوفه ومدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات المرافق حمد لودي ومدير مكتب أملاك سرت فضيل الصداعي

ومدير مكتب جهاز التطوير العمراني امحمد لبز ومنسق مكتب المرافق رافع العبدلي ومنسق قطاع الزراعة مفتاح ميلاد.

وتناول الاجتماع جملة من المشاكل وعلى رأسها الإسراع في صرف التعويضات 50 % ، 2016.

كما تناول الاجتماع، تخصيص قطعة أرض لقطاع الصحة للاستفادة منها في إنشاء مقر إداري للقطاع بعد موافقة وزير الصحة، خلال زيارته لمدينة سرت.

وأيضا، بحث الاجتماع، التحضير لزيارة وزير المرافق وإعداد المقترحات والدراسات اللازمه.