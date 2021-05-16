أبو جناح يزور بلدية القرضة الشاطيء ويطلع على المشاكل التي تواجهها

زار نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبو جناح صباح، اليوم الأحد، مراقبة التربية والتعليم بالقرضة الشاطئ.

وجدد أبو جناح خلال الزيارة حرصه على دعم المعلم والعملية التعليمة، لما لها من دور كبير في المساهمة في عملية التنمية وتقدم المجتمع.

كما التقى أبوجناح بعمداء بلديات وادي الشاطيء، بمقر بلدية القرضة الشاطيء، مطلعاً على المشاكل التي تواجهها البلديات، والاجراءات الواجب اتخاذها بشكل عاجل لتسهيل وصول الخدمات لكل أبناء المنطقة، خاصة المشاكل المتعلقة بتهالك مباني المؤسسات التعليمية ونقص العناصر الطبية بالمراكز الصحية.