مباحثات “سودانية تشادية” لتسريح مليشيات البلدين من ليبيا

بحثت حكومتا السودان وتشاد، في ترتيبات نزع سلاح مليشيات البلدين الموجودة داخل الأراضي الليبية، بعد الاستقرار النسبي وتشكيل حكومة وطنية، وإعادة هذه المليشيات تمهيداً لإعادة دمجها.

وجاءت هذه المحادثات خلال اللقاء الذي عقدته وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي في الخرطوم مع عبد الكريم إدريس مبعوث المجلس العسكري الانتقالي التشادي، فيما ذكر بيان للخارجية السودانية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

يُذكر أنّ تقريراً للأمم المتحدة كشف في فبراير من العام الماضي، أن جماعات مسلحة من إقليم دارفور قاتلت في صفوف الجيش الليبي، فيما قاتل جزء من مليشيات المعارضة التشادية، مع قوات الوفاق، إضافة إلى المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا.

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