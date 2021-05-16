السايح: نتوقع إجراء الانتخابات في موعدها

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توقع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح إجراء الانتخابات في موعدها بسبب توافق معظم الأطراف المحلية والدولية على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي كما هو مقرر.

وأضاف السايح في تصريحات إنه من المتوقع أن تنتهي المفوضية من التحضير والاستعداد للانتخابات في 15 يونيو القادم.

وأوضح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنهم سيمرون بعد ذلك إلى التنفيذ في الأول من يوليو والشروع في عمليات توريد مواد ومعدات الاقتراع.

وأشار السايح إلى أن دعم حكومة الوحدة الوطنية يتوقف على اعتماد الميزانية، مؤكدًا أنه حال اعتمادها ستدعم الحكومة متطلبات المفوضية والعملية الانتخابية من قبل الوزارات والهيئات التابعة لها.

وأشار رئيس المفوضية إلى أن عددا من مسؤولي الحكومة أبدوا استعدادهم للمساهمة في نجاح الانتخابات القادمة.