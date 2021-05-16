وزير الحكم المحلي يعبر عن تضامنه مع ما يحدث في دولة فلسطين

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عبر وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة بدرالدين التومي عن تضامنه مع ما يحدث في دولة فلسطين وخاصة قطاع غزة.

وقال التومي خلال احتفالية معايدة بمناسبة حلول عيد الفطر :”ندين اعتداء الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”.

واستنكر وزير الحكم المحلي ما يقوم به الإسرائيليون من ممارسات قمعية وهمجية لا يمكن السكوت عنها ولا يمكن قبولها مع كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وتطرق التومي إلى ماتم إنجازه خلال الفترة القصيرة الماضية وتحدث عن الإشكاليات والعوائق القائمة بعد توحيد الوزارة موضحا بأنه سيتم العمل على حلها بخطوات عملية وزيارات تفقدية لكافة البلديات والمجالس والنظر فيما تعانيه.

وأكد وزير الحكم المحلي على ضرورة العمل كفريق واحد من أجل تفعيل الإدارة المحلية لتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها.

وناقش التومي بعض البنود المطروحة لتسهيل الإجراءات المالية والقانونية المتوقفة ومتابعة أعمال شركات الخدمات العامة ودور الحرس البلدي وكيفية العمل بشكل مشترك مع الوزارات ذات العلاقة في كافة المجالات والمشاريع.