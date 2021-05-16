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وزارة الاقتصاد تنشر كشفا بأسماء المعارض وتخصصاتها ومواعيدها في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، عن إعداد كشف للمعارض المتخصصة المزمع إقامتها على أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من شهر يونيو وحتى شهر ديسمبر 2021 م.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك يأتي تأكيداً على دور المعارض في تحفيز التبادل التجاري ودعم الصناعة المحلية وإيجاد فرص حقيقية للتصدير.

وأكدوا أن ذلك يأتي في إطار تنظيم عمل الهيئة العامة للمعارض، التي قامت بإعداد كشف يوضح المعارض المتخصصة المزمع إقامتها ويتضمن الجهات المنظمة وموعد إقامتها.

ونشرت وزارة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الكشف الذي يوضع تخصص المعارض موعدها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك كما هو موضح:

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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