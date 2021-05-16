“المقريف”: ضرورة العمل كخلية واحدة لإنجاح العملية التعليمية

شدد الدكتور “موسى محمد المقريف”، وزير التربية والتعليم، على ضرورة العمل كخلية واحدة وصف واحد من أجل إنجاح العملية التعليمية، والرّفع من قدرات مكوناتها من مراقبين، ومعلمين، ومديري مؤسسسات تعليمية.

جاء ذلك خلال حفل معايدة، أقيم بقاعة الاجتماعات بديوان وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، بمُناسبة

عيد الفطر المُبارك، بحضور “المقريف” ومديري عدد من الإدارات، والأقسام، والمصالح، والمكاتب بديوان الوزارة.

وأعرب عن أمله في أن يعمل الجميع بجدية وإخلاص، لصالح المؤسسات التعليمية والطلاب.

وأضاف الوزير، إن قطاع التعليم هو الأهم في البلاد، لدوره في بناءِ الإنسان والأوطان، مُتعهِّداً بتذليل الصِّعاب أمام الجميع.