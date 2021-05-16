إبراهيم الفيتوري: نقل مقر “الرئاسي” إلى سرت حل مناسب

رأى المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري أن نقل مقر عمل المجلس الرئاسي إلى سرت قد يكون الحل الأنسب الآن حتى يستطيع العمل في أجواء مناسبة تجعله قادرا على اتخاذ قرارات دون إجبار من أي قوة سياسية أو عسكرية تتمركز في طرابلس.

وأشار الفيتوري في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إلى أن الغرب الليبي يعاني من سطوة مليشيات تابعة لتيار الإخوان، ووصل الأمر إلى فرض السطوة والإجرام، ما دفع المجلس الرئاسي للتحرك خارج العاصمة لممارسة عمله بحرية أكثر من ذلك.

وأوضح المحلل السياسي، أن قرار نقل مقر عمل المجلس الرئاسي قد يكون كالمسكن سيخفي الألم خلال وقت قصير ولكن كيف سيتم إجراء انتخابات وإكمال المسار السياسي في كامل ليبيا والمليشيات التي تريد عرقلة الاستحقاق الديمقراطي مسيطرة على الأرض.

وأضاف الفيتوري أن أزمة المليشيات لابد أن يكون لها حل جذري عن طريق ضم بعضها غير المتورط في جرائم حرب للجيش الليبي وتفكيك الساعين للفوضى وغير النظاميين.

وأكمل المحلل السياسي أن تواجد المليشيات دون حل سيجعل ليبيا من المؤكد في صراع طويل الأمد لا يعرف أحد كيف ستكون نهايته، مستشهدا بما فعلته تلك الميليشيات خلال 10 سنوات بعد الثورة من حروب وأزمات وتهجير قصري لبعض المدن والمذابح التي أقيمت بحق كثير من المدنيين.